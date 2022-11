Coalitiefracties zijn het nog niet eens over nieuwe asielwet

De vier coalitiepartijen in de Tweede Kamer zijn het nog steeds niet eens geworden over een nieuwe wet die moet leiden tot een betere spreiding van de opvang van asielzoekers over gemeenten. Dat werd donderdag duidelijk na een nieuw een overleg hierover met staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel). Hij heeft een wetsvoorstel hierover in de maak, maar zijn eigen partij de VVD kan zich niet vinden in de manier waarop de spreiding zou moeten plaatsvinden.

D66, CDA en ChristenUnie willen onder meer dat gemeenten uiteindelijk kunnen worden gedwongen om opvangcentra te regelen, als zij dat blijven weigeren. Van der Burg zelf heeft die wens de afgelopen periode ook al laten doorschemeren en ook het kabinet staat daar achter. Maar de grootste fractie VVD wil liever geen dwang en ziet meer in een beloning voor gemeenten die veel asielzoekers opvangen. Bij welke grens zo’n bonus zou moeten worden toegekend, staat eveneens ter discussie.

VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans sprak na het overleg over “een best ingewikkeld vraagstuk. Daarom hebben we er al meerdere keren zorgvuldig over gesproken.” Hermans wil niet zeggen waar het overleg op vastzit. “Deze wet gaat erover op welke manier we asielzoekers spreiden over Nederland. Maak je een wettelijke taak voor gemeenten om ze te verdelen? Dat is in de kern een goed uitgangspunt. Maar dan komt het aan op hoe organiseer en regel je dat? Dat is een ingewikkelde vraag.”