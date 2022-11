Dokters van de wereld wil mondzorg en gebitsrenovatie weer in de basisverzekering

Anderhalf miljoen mensen gaan niet of nauwelijks naar de tandarts voor controle of gebitsrenovatie. Vorige week kwam in het nieuws dat de organisatie Dokters van de Wereld knokt voor het verankeren van mondzorg in de basisverzekering. Met de oplopende lasten tegenwoordig zien tandartsen dat steeds meer mensen de mondzorg mijden in verband met geldzorgen. Uitspraken als ‘dan straks maar een kunstgebit’ of ‘Je ziet aan het gebit hoe arm of rijk iemand is.’ komen meer dan eens langs.

Een gebit uit de 3D-printer

Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland dragen inmiddels een kunstgebit. Maar ideaal is dit niet. Regelmatig gaan kunstgebitten naar verloop van tijd loszitten of pijn doen door gebruik en het uitzetten van de kaken. De ‘gewone’ kunstgebitten als de modernere klikgebitten brengen dergelijke problemen met zich mee. Elke keer het in en uit doen van een gebit is nou eenmaal een handeling die slijtage met zich mee brengt. Het Radboud UMC is momenteel druk bezig met het ontwikkelen van nieuwe klikgebitten met behulp van een 3D-printer. Het klikgebit wordt tot op detail op maat gemaakt met input van de cliënt. De belofte is dat het goed blijft vastzitten en in de toekomst normaal gesproken geen problemen bij de gebruiker zal veroorzaken.

Gebitsrenovatie voor een vast gebit

Maar er is nog een optie naast het klikgebit dat klachten op de langere termijn voorkomt: All On 6. Dit is een gebit dat met zes implantaten (vandaar de naam) wordt vastgezet in de kaak. Zes implantaten voor het bovengebit en zes implantaten voor het ondergebit. Met dit gebit heeft de gebruiker gewoon weer een vast gebit en kan hij of zij gewoon weer eten zoals hij of zij gewend was.

Een All-On-6 heeft tal van voordelen ten opzichte van andere kunstgebitten. Zo verdwijnt er niet zoals bij een kunstgebit steeds meer kaak en is je gehemelte gewoon vrij, zodat men als vanouds kan genieten van de smaak van al het eten en drinken. Belangrijker vinden gebitdragers misschien wel dat je een All-On-6 niet kan onderscheiden van een echt gebit. Je bent je niet meer steeds bewust van het feit dat je een kunstgebit hebt.

Mondzorg in het buitenland

Veel van de behandelingen gericht op gebitsrenovatie zijn gevestigd in het buitenland. We zijn afgelopen tijd een paar keer afgeschrikt door de verhalen van onder andere Dave Roelvink, die zijn volledige gebit liet wegslijpen in Turkije. Die angst is echter nergens voor nodig. Zeker niet omdat het bij een All-On-6 gaat om behandelingen voor mensen die een vervallen gebit hebben, hun tanden al kwijt zijn of ontevreden zijn over hun kunst- of klikgebit. Behandelen in het buitenland brengt namelijk veel voordelen met zich mee.

Voordelen All-On-6 gebitsrenovatie

Een groot verschil tussen het ‘gewone’ kunstgebit, klikgebit (zoals die nu ook bij het Radboud UMC uit de 3D-printer kan komen rollen) en de All-On-6, is dat je bij de All-On-6 af bent van de lange wachttijden. De behandeling is snel en laat je daarna weer vol zelfvertrouwen lachen met een vast gebit dat geheel als je eigen gebit aanvoelt. Maar het belangrijkste vindt men misschien wel dat bij de traditionelere gebitten, je kaak langzaam toch gaat slijten, terwijl bij de All-On-6 de kaak niet langer slijt.

Het is daarnaast goed om te weten dat in landen als Hongarije strenge regels rondom tandheelkunde (vaak strenger dan in Nederland) gelden, waardoor het buitenland veel kwalitatieve specialisten huisvest. Vaak biedt de praktijk waar je de gebitsrenovatie wil ondergaan ook een volledig pakket, met vlucht, verblijf en behandeling in één. Bijkomend voordeel is natuurlijk dat je ook even de toerist kan uithangen in een mooi land!