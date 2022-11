Drie doden door ongeval bij Kampen na politieachtervolging

Bij de ernstige aanrijding woensdagavond op de N50 ten noorden van Kampen (Overijssel) zijn drie mensen om het leven gekomen, meldt de politie. Aan de aanrijding was een politieachtervolging voorafgegaan.

Bij het ongeval waren twee auto’s betrokken. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De politie zegt dat het onderzoek naar de toedracht nog geruime tijd zal duren. De weg blijft daarom dicht.

Rond 18.30 uur was er een geweldsincident in het Groningse Bedum. De verdachte was na het incident gevlucht. Later op de avond werd de auto van de verdachte gezien op de A6/N50, waarna de politie een achtervolging inzette.

Rijkswaterstaat laat weten dat het ongeval plaatsvond op de Eilandbrug en dat de N50 tussen Ens en Kampen-Noord voor onbepaalde tijd dicht is in beide richtingen. Verkeer kan omrijden via de U39 of de U40, aldus de dienst.