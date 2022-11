Icke: Twee jaar niet welkom in Nederland en rest Schengengebied

De Britse complotdenker David Icke mag naar eigen zeggen de komende twee jaar niet naar Nederland en de 25 andere Europese landen in het Schengengebied reizen. Hij deelt op de website Davidicke.com een brief die hij zegt te hebben gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Een woordvoerder van de IND wilde donderdagavond niets kwijt over de zaak.

Donderdagavond werd bekend dat het kabinet Icke de toegang tot ons land weigert. Volgens Icke geldt dit dus voor het hele Schengengebied, de komende twee jaar. De Brit zou komende zondag spreken tijdens een demonstratie van Samen voor Nederland. In eerste instantie zou die plaatsvinden op de Dam, maar de gemeente Amsterdam verplaatste deze naar het Museumplein vanwege angst voor ongeregeldheden.

In de brief die Icke deelt, staat dat het niet ondenkbaar is dat zijn komst naar de demonstratie zal leiden tot een verstoring van de openbare orde, bijvoorbeeld door een confrontatie tussen demonstranten en tegendemonstranten. “Door u toegang tot Nederland te verlenen, wordt u een podium gegeven om uw theorie├źn in persoon te verkondigen en daarmee het in Nederland tot verstoring van de openbare orde of tot het plegen van geweld kan leiden, ook als u daartoe zelf niet expliciet oproept”, is te lezen in de brief.

Vorige maand deed de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en OM) een verzoek aan de organisatie van de demonstratie om af te zien van de spreker Icke wegens zijn “antisemitische en kwetsende uitspraken in het verleden”. Daaraan gaf de organisatie geen gehoor.

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite. De reptielentheorie is ook verkondigd door FVD-leider Thierry Baudet.