Kabinet gaat excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden

Het kabinet gaat in december excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden, bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. De verwachting is dat de excuses in december worden aangeboden als het kabinet reageert op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Een van de aanbevelingen hieruit is ook om excuses aan te bieden.

Er wordt verder 200 miljoen euro vrijgemaakt voor een bewustzijnsfonds. Hiermee worden bijvoorbeeld lespakketten voor scholen betaald. Ook komt er 27 miljoen euro voor een slavernijmuseum.