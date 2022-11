Kamer buigt zich over slepend stikstofdossier na nieuwe uitspraak

Opnieuw spreken Kamer en kabinet urenlang over de stikstofcrisis. Dat dossier blijft voor politieke spanning én maatschappelijke problemen zorgen. Het debat van donderdag gaat officieel over het rapport van Johan Remkes, die het gesprek tussen boeren en het kabinet leidde. Maar de uitspraak waarmee de Raad van State (RvS) woensdag de stikstofuitzondering voor de bouw van tafel veegde, zal ook centraal staan.

Dat advies van Remkes had juist voor rust in het stikstofdossier moeten zorgen. Maar de ontwikkelingen zorgden deze week juist voor spanning, ook binnen de coalitie. D66 vindt bijvoorbeeld dat landbouwminister Piet Adema zijn uitspraken moet terugnemen over het “niet dogmatisch” omgaan met 2030 als deadline voor de halvering van de stikstofuitstoot. Adema en de ChristenUnie-fractie zeggen dat zijn uitspraken gewoon in lijn zijn met het advies van Remkes.

Hierover zullen vooral linkse partijen opheldering willen. Ook zal het kabinet moeten aangeven wat de uitspraak van de Raad van State over de zogenoemde bouwvrijstelling betekent. De RvS schrapte deze vrijstelling, waardoor voor de bouw, aanleg en sloop van woningen, energieprojecten en wegen geen natuurvergunning nodig was.

Dat die vrijstelling juridisch geen stand blijkt te houden, maakt dat het kabinet snel met nieuwe maatregelen zal komen. Veel partijen zullen dit ook in het debat eisen. Ministers Hugo de Jonge (Wonen) en Christianne van der Wal (Stikstof) beloofden nog deze maand met een plan van aanpak te komen. De ingrepen zullen pijn doen, verwacht Van der Wal: “We zullen echt die minst leuke weg met elkaar moeten ingaan.”