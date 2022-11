Kamer verdeeld, maar meerderheid gloort voor pensioenwet

De Tweede Kamer is na tientallen uren aan debat nog steeds tot op het bot verdeeld over de pensioenwet. Toch heeft pensioenminister Carola Schouten genoeg steun, zo lijkt het: de coalitiepartijen zijn positief. Ook PvdA en GroenLinks neigen ernaar de wet te steunen, maar hebben nog enkele eisen.

Het gaat om de wettelijke basis voor de “ongekende en onomkeerbare hervorming” van het pensioenstelsel, zoals PVV’er Léon de Jong het omschrijft. Bij de oppositie leven vooral zorgen over de herverdeling van 1500 miljard euro aan pensioengeld van een collectieve pot naar individuele potjes. Ook vrezen politici dat er grote aantallen rechtszaken worden aangespannen door de overstap naar het nieuwe stelsel.

Bovendien moet er compensatie komen voor mensen die gedupeerd worden door de overgang van het systeem waardoor de pensioenopbouw leeftijdsafhankelijk wordt. Tot slot zijn er grote zorgen over de enorme gevolgen voor de uitvoering van de pensioenen. Miljoenen werknemers moeten in minder dan vier jaar tijd naar een nieuw stelsel. Zowel het kabinet als de Kamer weet niet precies wat de gevolgen daarvan zullen zijn.

Voorstanders benadrukken evenwel dat het oude stelsel, dat veel minder flexibel is, niet houdbaar is nu de bevolking steeds ouder wordt. Minister Schouten benadrukte tijdens eerdere besprekingen van de wet dat deze voortkomt uit een breed gesteund pensioenakkoord. De bewindsvrouw hamerde bovendien op de vele “toetsen en adviezen, en het advies van de Raad van State” over de nieuwe wet.

Voor een meerderheid in beide Kamers, heeft Schouten ook steun nodig van in elk geval PvdA en GroenLinks. Die partijen komen met aanpassingsvoorstellen op de wet, en willen vooral dat er genoeg wordt gedaan om het aantal werkenden dat geen pensioen opbouwt drastisch te verlagen. Een brief waarin werkgeversorganisaties en vakbonden zelf voorstellen doen voor meer waarborgen in de aanpak van deze ‘witte vlek’, biedt mogelijk soelaas. Zo staan deze sociale partners toch open voor een eventuele plicht om pensioen op te bouwen.

Maar de twee linkse oppositiepartijen, die samen optrekken, willen ook dat de startleeftijd voor pensioenopbouw wordt verlaagd naar 18 jaar en dat de wachttijd voor het opbouwen van pensioen in de uitzendsector wordt afgeschaft. Als die aanpassingen van de wet niet worden meegenomen, “is de wet incompleet”, volgens GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug.

De Kamer debatteerde tot diep in de nacht van woensdag op donderdag over de wet. Schouten moet nog reageren op de vragen en voorstellen vanuit de Kamer. Pas op een later moment wordt gestemd over de wet, die op 1 juli moet ingaan. Wanneer er wordt gestemd is nog niet duidelijk. Een deel van de oppositie wil eerst de uitkomsten van een onderzoek naar verschillende scenario’s zien.