Kamermeerderheid: bescherm gegevens TikTokgebruikers tegen China

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat het kabinet moet voorkomen dat gevoelige persoonsgegevens van Nederlandse gebruikers van videoapp TikTok kunnen terechtkomen bij de Chinese overheid. Daarmee reageren ze op berichtgeving van de NOS waarin wordt gemeld dat het privacybeleid van TikTok is aangepast en dat daardoor onder meer Chinese medewerkers van het bedrijf bij gegevens van Europese gebruikers kunnen.

Kamerleden van D66, GroenLinks, PvdA, DENK, ChristenUnie, PVV, Volt, CDA, SP en VVD hebben vragen ingediend bij de minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering) over het nieuwe privacybeleid van TikTok. Het sociale medium heeft een Chinees moederbedrijf en daarom vrezen de parlementariƫrs dat medewerkers met banden met de regering aldaar de beschikking kunnen krijgen over persoonsgegevens van Nederlandse gebruikers.

Hind Dekker-Abdulaziz van D66 vreest dat deze informatie door de Chinese overheid wordt gebruikt om psychologische profielen te maken van gebruikers, zonder dat duidelijk is wat hiermee gebeurt. “Miljoenen Nederlanders gebruiken TikTok, waarvan er veel minderjarig zijn”, zegt ze daarover. De indieners van de vragen vinden dat het kabinet actie moet ondernemen en ook bij de Europese Commissie erop moet aandringen in te grijpen.

TikTok zegt in een persbericht over het nieuwe privacybeleid van het bedrijf dat de privacy van gebruikers juist beter wordt beschermd. Het aantal medewerkers dat bij persoonsgegevens kan, is volgens het sociale medium verkleind. Ook is er volgens TikTok voor gezorgd dat informatie van Europese gebruikers zo veel mogelijk binnen het continent blijft.