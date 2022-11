Nieuwegein mag asielzoekers opvangen op cruiseschip

De gemeente Nieuwegein mag tijdelijk asielzoekers opvangen op een cruiseschip op het Merwedekanaal, zo heeft de rechtbank Midden-Nederland donderdag geoordeeld. Omwonenden waren bang voor overlast en veiligheidsproblemen, maar in de spoedprocedure zegt de rechter nu dat “al met al” het belang om te helpen in de asielcrisis zwaarder weegt dan hun belang.

De bedoeling is dat 96 asielzoekers worden opgevangen tot 1 maart 2023. “Het plan is dat het schip voor komend weekend zal aanmeren in het Merwedekanaal en de eerste asielzoekers na het weekend aan boord gaan”, schetst de rechtbank. De omwonenden maakten bezwaar, maar omdat dat waarschijnlijk pas in januari wordt behandeld vroegen ze de voorzieningenrechter om nu al een oordeel te vormen.

De rechter noemt het “niet ondenkbaar” dat er incidenten zullen plaatsvinden. “De gemeente heeft hier bij het verlenen van de vergunning bij stilgestaan. Er is een plan gemaakt hoe ingegrepen moet worden bij incidenten.” Ook is er onder meer een noodnummer en particuliere beveiliging.