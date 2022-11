NS zet statushouders in als monteur

Statushouders kunnen bij de NS aan de slag in een leerwerktraject tot monteur. Het vervoersbedrijf helpt deze groep samen met de gemeente Amsterdam en Randstad aan het werk om ze perspectief te bieden en tegelijkertijd het personeelstekort tegen te gaan. Dat bevestigt een woordvoerster van de NS na een artikel hierover in de Volkskrant.

Statushouders zijn vluchtelingen die te horen hebben gekregen dat ze in Nederland mogen blijven. “Normaliter is het helaas de realiteit in ons land dat statushouders pas in beeld komen bij werkgevers als ze aan vergaande eisen voldoen”, aldus de NS. “Dat zorgt ervoor dat ze vaak onnodig afstand ervaren en weinig waardering, het is soms ronduit uitzichtloos voor hen.” Met dit project krijgen ze een eigen inkomen en kunnen ze hun talenten en ervaring inzetten.

In het leertraject zijn nu vijftien statushouders aan het werk waarbij ze intensieve begeleiding krijgen. Ook volgen ze een mbo-opleiding Mechatronica bij het ROC Amsterdam met extra taalbegeleiding. Mogelijk volgen er binnenkort nog twee groepen.

Overigens was het volgens de NS nog niet zo makkelijk om de juiste mensen te vinden voor dit project, aangezien een vacature niet zo snel bij deze groep terechtkomt. Een medewerker van Randstad ging daarom op de fiets langs koffiehuizen en woonprojecten in Amsterdam om statushouders te bereiken.

De NS werkt al langer met statushouders, die al in bezit waren van een geschikt diploma, benadrukt de woordvoerster. Mogelijk worden in de toekomst ook vluchtelingen opgeleid voor andere functies binnen de NS, bijvoorbeeld als conducteur.