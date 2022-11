In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is in de nacht van woensdag op donderdag een 78-jarige vrouw onder verdachte omstandigheden overleden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Het ziekenhuis heeft het overlijden van de vrouw aan de politie meegedeeld. Ze was daar opgenomen. De vrouw komt uit Vlijmen.

Een woordvoerster van de politie kan nog weinig kwijt over het incident. Ze laat in ieder geval weten dat er geen aanhoudingen zijn verricht.