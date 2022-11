Politie pakt 63 personen bij driedaagse actie Amsterdamse Wallen

Bij een driedaagse actie op de Amsterdamse Wallen heeft de politie 63 personen aangehouden. Bijna een derde van hen werd gepakt voor het aanbieden van (nep)drugs. Anderen moesten mee naar het politiebureau vanwege onder meer zakkenrollen, verstoren van de openbare orde, diefstal, vernieling en rijden onder invloed van alcohol.

Daarnaast deelde de politie aan nog eens 65 overlastveroorzakers een gebiedsverbod uit van 24 uur. Zij kregen dit omdat ze bijvoorbeeld openlijk drugs gebruikten of voor het overtreden van het alcoholverbod.

De actie, waarvan de politie de resultaten nu deelt, was vorige week vanaf donderdag tot en met de nacht van zaterdag op zondag. Het doel was om overlast van voornamelijk straatdealers in de roemruchte buurt tegen te gaan. In de meeste gevallen werden de zaken van de aangehouden personen direct afgedaan door het Openbaar Ministerie, die een parketsecretaris had afgevaardigd op het politiebureau.