Rotterdam met partijen om tafel over toekomst Feyenoord City

Rotterdam zal de komende tijd overleggen met alle partijen uit het Feyenoord City-project om de toekomst van het stadsvernieuwingsproject te bespreken. Dat zei wethouder Chantal Zeegers van klimaat, bouwen en wonen donderdag tegen de gemeenteraad. Ze noemde de vernietiging van het bestemmingsplan vorige week door de Raad van State “een domper die hard is aangekomen op het gemeentehuis”.

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, zet de stad als eerste in op de ontwikkeling van drie woningbouwprojecten in het plangebied. Het gaat om de zogenoemde plots nabij het Mallegatpark, de Colosseumweg en de Rosestraat in Rotterdam-Zuid. “Voor deze projecten moeten nieuwe bestemmingsplannen worden gemaakt, waardoor het nog onduidelijk is hoelang het gaat duren voordat de bouw kan beginnen”, waarschuwde Zeegers.

De woningbouwplannen kunnen naar verwachting rekenen op een ruime meerderheid in de raad, omdat in de stad grote behoefte is aan nieuwe huizen. Het stadsbestuur gaat ervan uit dat er voorlopig geen nieuw stadion komt. Wat er met de gereserveerde ruimte gaat gebeuren, moeten wat betreft Zeegers de raad en het college ideeën uitwisselen.

In het bestemmingsplan voor Feyenoord City stonden de bouw van een kleine 4000 woningen, infrastructuur en een nieuw Feyenoordstadion gepland. Feyenoord zei eerder dit jaar al al dat een nieuw stadion voor de club nu en de komende jaren onhaalbaar is vanwege de te hoge kosten en de te kleine voordelen voor de club.

Feyenoord staat op het standpunt dat een nieuw stadion er alleen kan komen wanneer dat voor de club een financiële verbetering oplevert en dat de bouwkosten betaalbaar zijn. Feyenoord-voorzitter Dennis te Kloese sluit niet dat de club nog tien jaar in De Kuip zal spelen. De club overlegt met het stadion over een plan om de faciliteiten in De Kuip te verbeteren.