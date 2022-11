Treinkaartje NS duurder in 2023, enkele abonnementen goedkoper

De Nederlandse Spoorwegen verhogen de prijzen voor losse treinkaartjes in de 2e klas volgend jaar met 5,5 procent. De prijs voor enkele abonnementen gaat naar beneden, waarmee het spoorbedrijf naar eigen zeggen het reizen met de trein voor forenzen aantrekkelijk wil maken.

NS past elk jaar de tarieven aan op basis van de verwachte inflatie en de vergoeding die het spoorbedrijf betaalt aan ProRail voor het gebruik van het spoornetwerk. Gemiddeld gaan de prijzen met 4,3 procent omhoog.

De prijsstijging wordt aangekondigd op een moment dat het ov-bedrijf kampt met een personeelstekort. Daardoor ondervonden reizigers de afgelopen maanden al veel problemen door overvolle en vaak kortere treinen. Reizigersorganisatie Rover maakte deze week bekend dat er nog niet eerder zoveel klachten van reizigers zijn binnengekomen in oktober. Na 7 november wordt de dienstregeling bovendien nog verder versoberd.

De prijzen voor mensen die 1e klas reizen stijgen volgend jaar met 7,4 procent. Een woordvoerder van de NS laat weten dat de prijzen voor die kaartjes de afgelopen jaren eigenlijk iets te laag waren. Vandaar dat die dit jaar relatief sterker stijgen.

Om meer forenzen de trein in de te krijgen, wordt de prijs voor een abonnement waarmee onbeperkt gereisd kan worden met 2,4 procent verlaagd. Nu kost zo’n abonnement 362,40 euro per maand. De kostenverlaging geldt ook voor abonnementen waarmee onbeperkt op een enkel traject gereisd kan worden.

Niet alle abonnementhouders zijn volgend jaar goedkoper uit. De prijzen van andere abonnementen, waaronder ook groepstickets vallen, blijven in sommige gevallen gelijk of worden duurder. Zo gaan mensen die met een abonnement onbeperkt in de daluren kunnen reizen voor een vast maandbedrag erop achteruit. Nu betalen zij nog 107,90 euro per maand, volgend jaar stijgt die prijs met ruim 10 procent tot 119,95 euro.

Tjalling Smit, binnen de raad van bestuur van de NS verantwoordelijk voor treinkaartjes en abonnementen, zegt de prijs van een treinkaartje betaalbaar te willen houden. Tijdens de coronacrisis leed de NS zware verliezen, maar Smit wil die niet bij de reiziger terecht laten komen.

Datzelfde geldt voor de hoge inflatie, zegt Smit. “Voor 2022 en 2023 wordt een totale inflatie van bijna 13 procent verwacht. Reizen met de trein wordt in deze twee jaren 6,3 procent duurder. Dat verschil kost ons naar verwachting meer dan 100 miljoen euro en dat brengt de NS zelf op.”