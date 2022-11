Vermist meisje uit Soest (11) met vader in Bulgarije gevonden

Het vermiste meisje uit Soest is in goede gezondheid samen met haar vader aangetroffen in Bulgarije. Haar vader is aangehouden, meldt de politie. Het 11-jarige meisje was sinds dinsdagmiddag vermist. De politie ging er al van uit dat ze mogelijk door haar vader was ontvoerd en met een auto op weg was naar Turkije. Haar vader heeft de Turkse nationaliteit.

De politie laat weten dat internationaal naar de twee werd uitgekeken. Alle mogelijke vluchtroutes waren in kaart gebracht en grensposten waren over de vermissing geïnformeerd.

Woensdag werd het meisje met haar vader in een auto aangetroffen. Waar in Bulgarije is niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk was de vader met haar op weg naar Turkije.

Het meisje is bij hulpverleningsinstanties ondergebracht en ze zal zo snel als mogelijk naar Nederland terugkeren. Haar moeder is op de hoogte gesteld.

“Ontzettend trots op iedereen die sinds dinsdag 1 november werkelijk alles in het werk stelde om het vermiste meisje te vinden”, laat een woordvoerder van de politie weten. “Al die inspanningen, en dat waren er heel erg veel, leidden tot een succesvolle interventie. Trots op mijn politie!”

Vanwege de vermissing werd via Burgernet dinsdag aan het begin van de avond een bericht uitgestuurd. Daarin stond dat het meisje hockeykleding droeg en mogelijk ook een hockeystick bij zich had. Haar fiets met korf voorop, waarvan ook melding werd gemaakt in het bericht, werd later gevonden.