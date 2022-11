Vredesprijs voor vredesbemiddelaar uit Genève

Vredesbemiddelaar The Centre for Humanitarian Dialogue (HD) uit Genève heeft donderdag de Carnegie Wateler Vredesprijs 2022 gekregen. Piet Hein Donner, voorzitter van de Carnegie Stichting, voormalig minister en voormalig vicepresident van de Raad van State, overhandigde de prijs in het Vredespaleis in Den Haag.

HD kreeg de prijs “voor hun ruim twintig jaar lange succes in het beëindigen van gewapende conflicten en hun buitengewoon geduldige, creatieve en discrete aanpak daarbij”, zo staat op de website van de Carnegie Wateler Vredesprijs.

De onderscheiding bestaat uit een bedrag van 35.000 euro en een officieel certificaat. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of instelling die zich “op een opvallende wijze in woord, geschrift of houding heeft ingezet voor de internationale vrede”.

Bij de uitreiking waren vertegenwoordigers aanwezig van de internationale gerechtshoven in Den Haag, ambassadeurs, en mensen die de prijs eerder kregen, onder wie minister van Financiën Sigrid Kaag, generaal-majoor buiten dienst Patrick Cammaert. Mariëlle Vavier, wethouder van Den Haag, verzorgde de openingsspeech.

Ook Rhea Mahanta, oprichter van The Peacebuilding Project, was erbij. Zij kreeg vorig jaar Youth Carnegie Peace Prize, maar kon toen vanwege de coronapandemie de prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen.