Zeven nieuwe gevallen van apenpokkenvirus

Zeven mensen zijn in de afgelopen twee weken positief getest op het apenpokkenvirus. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de periode ervoor. Het virus blijft zich op een heel laag niveau verspreiden. In totaal is de ziekte nu bij 1237 mensen vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Sinds eind juli kunnen mensen die het grootste risico hebben om het virus op te lopen zich preventief laten vaccineren. Ongeveer 32.000 mensen zijn daarvoor uitgenodigd. Transgender personen en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor de prik als zij hiv-positief zijn of als zij medicijnen nemen om te voorkomen dat zij hiv oplopen. In totaal zijn nu ruim 17.000 mensen inge├źnt en van hen hebben iets meer dan 10.000 ook de tweede prik gehad. In de afgelopen twee weken zijn meer dan 4200 mensen gevaccineerd.

Omdat het aantal besmettingen met het apenpokkenvirus al tijden zo laag ligt, stopt het RIVM met de preventieve prikken. Volgens het instituut is de uitbraak vrijwel voorbij.

Het apenpokkenvirus dook eind mei in Nederland op. Mensen die het virus oplopen, kunnen eerst last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn, opgezwollen lymfeklieren, rillingen en vermoeidheid. Na een paar dagen krijgen ze ook huiduitslag. Binnen een paar weken verdwijnen de symptomen. Verreweg de meeste mensen genezen vanzelf.