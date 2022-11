Ziekenhuizen bezorgd over sluiten spoedeisendehulpposten

Het kabinet moet eerst goed in kaart brengen wat het sluiten van spoedeisendehulpposten betekent voor de beschikbaarheid van zorg voordat het stappen neemt in die richting, vinden ziekenhuizen. Zorgminister Ernst Kuipers wil de acute zorg opnieuw organiseren.

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over het onderwerp. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vreest dat de gevolgen van het concentreren van de acute zorg, zoals Kuipers wil, niet goed in beeld zijn. Het sluiten van een spoedeisendehulpafdeling (SEH) heeft grote gevolgen voor het zorgaanbod in een regio, stellen de ziekenhuizen. Wie bijvoorbeeld een beroerte krijgt moet zo snel mogelijk bij een hulppost kunnen zijn.

Alleen als het gaat om ernstige traumagevallen, zoals een gebroken heup of bekken, is het concentreren van acute zorg nuttig, zo legt een woordvoerder van de NVZ uit. In zulke gevallen is heel specialistische zorg nodig en dan rijdt een ambulance juist voorzichtig naar het ziekenhuis dat die zorg kan bieden. Het aandeel van zulke complexe traumagevallen maakt zo’n 10 procent van de vraag naar acute zorg uit, aldus de ziekenhuizen. Voorzitter Ad Melkert van de NVZ: “De kwaliteit van het acute zorgaanbod voor het grote merendeel van patiĆ«nten wordt ook bepaald door nabijheid en verdere behandeling in de eigen regio.”

Het wegvallen van een SEH kan bovendien ook gevolgen hebben buiten die afdeling. De helft van de opnames in een ziekenhuis start met een SEH-bezoek. Sluiting van zo’n post kan dus zelfs leiden tot een gedeeltelijke of gehele sluiting van een ziekenhuis, stelt de NVZ. En dat terwijl een derde van de ouderen nu al geen ziekenhuis of polikliniek binnen een half uur kan bereiken zonder een auto.