Zo’n duizend langdurige Covid-patiënten zijn nu arbeidsongeschikt

Ongeveer duizend patiënten die nu minstens twee jaar langdurige Covid hebben, zijn in de eerste negen maanden van dit jaar volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Het UWV meldt dat in totaal 1239 mensen met langdurige Covid zijn beoordeeld volgens de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Van deze groep zijn zo’n driehonderd patiënten gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Het merendeel is dus volledig arbeidsongeschikt, maar bij de meesten ziet het UWV dat een mogelijke verbetering van de situatie niet is uitgesloten. De patiënten met langdurige coronaklachten waren ongeveer 3 procent van alle WIA-beoordelingen.

“Ook de nieuwe cijfers laten weer zien dat de impact van langdurige coronaklachten op het leven van mensen groot is”, zegt Chantal Gielen, medisch adviseur bij UWV. Er lopen verschillende onderzoeken naar de impact van de coronapandemie op de arbeidsongeschiktheid.

UWV bepaalt of werknemers die twee jaar ziek zijn en daardoor niet meer kunnen werken recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het instituut kijkt dan naar het werk en welke mogelijkheden iemand nog heeft. Als iemand minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is, heeft diegene geen recht op een WIA-uitkering.