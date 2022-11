Baas Schiphol over klimaatactie: wees welkom, hou het netjes

Klimaatactivisten zijn zaterdag welkom op Schiphol, “maar hou het netjes”, zegt Ruud Sondag, de nieuwe baas van de luchthaven, in een reactie op Greenpeace. De milieuclub heeft aangekondigd om samen met meerdere organisaties actie te voeren op Schiphol. Greenpeace vroeg Sondag in een open brief om een schonere luchthaven.

Sondag zegt dat het doel helder is. “Uitstootvrije luchthavens in 2030 en een netto klimaatneutrale luchtvaart in 2050. En wij hebben de plicht daarin voorop te lopen.” Hij wil dat het sneller gaat. “Wij moeten als luchtvaartsector alles doen om stiller en schoner te worden. Dat is mijn beeld. De opgave is immens, maar haalbaar.”

Luchtvaartexpert Dewi Zloch van Greenpeace vindt het goed dat Sondag dit erkent. “Maar het aantal vluchten moet naar beneden, en daar heeft hij het niet over in zijn reactie.” De demonstratie van Greenpeace en onder meer Milieudefensie en Extinction Rebellion gaat daarom door. “Het recht op protest is van groot belang. Actievoeren doen wij altijd vreedzaam en veilig. Het is nu aan Sondag om met een plan te komen dat ‘netjes’ is voor omwonenden, klimaat en onze toekomst.”

Greenpeace heeft eerder gedemonstreerd op Schiphol. In 2019 werd een actie met honderden demonstranten op de luchthaven beëindigd na een noodbevel van de burgemeester. Dit jaar oordeelde de rechter dat dat protest ten onrechte werd beperkt en beëindigd.