Bezwaar Faunabescherming tegen schieten op wolf met verfkogels

Dierenrechtenorganisatie De Faunabescherming heeft bij de provincie Gelderland bezwaar aangetekend tegen het schieten met verfkogels op een wolf in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. De wolf komt te dicht bij mensen en moet weer schuw worden. Gelderland denkt dat te bereiken door het dier te laten schrikken van beschietingen met paintballgeweren.

Volgens De Faunabescherming is “de gekozen wijze van belagen” ondoordacht en in strijd met de Nederlandse en Europese beschermingsregels. De beschermde wolf mag niet worden verstoord, verjaagd of afgeschoten. Volgens de provincie gaat het om De Hoge Veluwe om een probleemwolf die te mak is. Probleemwolven mogen wel aangepakt worden en daarom gaf de provincie een ontheffing af aan hun eigen handhavers.

De beschermingsregels verbieden dat de wolf gemarkeerd wordt met verf, vindt De Faunabescherming. Er zijn volgens de organisatie andere manieren om het dier weer schuw te maken. De Faunabescherming heeft er ook bezwaar tegen dat de ontheffing voor paintballen van een wolf voor de hele provincie geldt, terwijl er buiten De Hoge Veluwe helemaal geen problemen zijn.

De actiegroep heeft ook aangifte gedaan bij de politie tegen de directie van De Hoge Veluwe, omdat die het dier expres tam zouden hebben gemaakt door hem te voeren. Dat is verboden. Het zou volgens De Faunabescherming gebeurd zijn om een manier te vinden om de wolven uit het park te mogen zetten. De parkdirectie is faliekant tegen wolven, omdat ze de biodiversiteit aantasten.

Het is nog niet bekend wanneer de provinciale handhavers de wolf op De Hoge Veluwe gaan laten schrikken. De Faunabescherming kondigt vrijdag aan dat de organisatie naar de rechter stapt als de provincie het bezwaar terzijde schuift.