CBS meldt nog steeds veel overlijdens: ook in oktober oversterfte

In heel oktober gingen er opnieuw meer mensen dood dan verwacht: er was weer sprake van oversterfte, zo meldt het CBS. Dat was afgelopen maanden vaker het geval.

In oktober overleden in totaal bijna 1800 mensen (16 procent) meer dan verwacht, van wie 1000 kwetsbare mensen, zoals bewoners van verpleeghuizen of zorginstellingen voor mensen met een beperking.

De oorzaak van de extra sterfte kan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog niet geven. Dat kan pas over een aantal maanden. Het CBS baseert zich daarvoor op doodsoorzaakverklaringen van artsen. Het statistiekbureau kan tot nu toe iets zeggen over de oorzaak van sterfgevallen tot en met het tweede kwartaal van dit jaar.

Corona was in dat kwartaal in 3,5 procent van de sterfgevallen de oorzaak van een overlijden. De oversterfte was in die maanden hoger dan alleen door het virus verklaard kon worden. CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen zei vorige maand dat een andere mogelijke reden voor de oversterfte in het tweede kwartaal kon zijn dat mensen die eerder corona opliepen en herstelden wel verzwakt waren en daardoor later alsnog overleden aan iets anders.

Een andere verklaring kan zijn dat mensen die ‘normaal gezien’ zouden zijn overleden in de winter, bijvoorbeeld door een infectie, toen bleven leven omdat ze zichzelf extra beschermden vanwege de pandemie. Zij overleden dan later mogelijk alsnog. Die hypothese is volgens Van Gaalen moeilijk te bewijzen, maar “het is wel een patroon dat we herkennen van grote epidemie├źn”.