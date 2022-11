Celstraf voor derde verdachte klimaatactie Mauritshuis

De derde verdachte van de klimaatactie bij het beroemde schilderij Meisje met de parel in het Mauritshuis is vrijdagmiddag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot twee maanden celstraf, waarvan een maand voorwaardelijk.

David S. (45) uit Dendermonde gooide vorige week donderdag een blik rode namaaksoep over activist Wouter M. heen. Ook voerde hij het woord en lijmde zijn linkervuist vast aan het paneel waarop het meesterwerk is bevestigd, terwijl M. zijn hoofd vastplakte aan de glasplaat van het schilderij. Een andere verdachte filmde de actie.

De opgelegde celstraf is gelijk aan de strafeis van de officier van justitie en aan de straffen die afgelopen woensdag aan de twee medeverdachten zijn opgelegd.