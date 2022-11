Complotdenker Icke niet naar Nederland na weigering

De Britse complotdenker David Icke die komende zondag op een demonstratie van Samen voor Nederland zou spreken, heeft rechtsomkeert gemaakt toen donderdagavond bekend werd dat het kabinet hem de toegang tot ons land weigert. Dat laat de organisatie weten na berichtgeving van Hart van Nederland. Of hij wel zal verschijnen op een livestream tijdens de demonstratie, is nog niet duidelijk.

Samen voor Nederland had plannen om Icke via een rechtszaak alsnog ons land in te krijgen, maar dat lijkt vooralsnog niet te lukken. “We hebben vanochtend contact gehad met de IND met de vraag of we een kort geding konden aanspannen om hem toch naar Nederland te halen. Maar de enige die dat zou kunnen aanvechten is David Icke zelf. Wij kunnen hem daarin alleen ondersteunen, maar het is nu afwachten of hij de weigering zelf gaat aanvechten”, aldus Michel Reijinga van de organisatie.

De organisatie spande wel een ander kort geding aan, dat vrijdagmiddag dient. Samen voor Nederland is het er niet mee eens dat de gemeente de demonstratie van de Dam naar het Museumplein heeft verplaatst. Dat is gedaan vanwege angst voor wanordelijkheden. De gemeente zegt dat er op het Museumplein meer ruimte is en de politie meer overzicht heeft over de groepen demonstranten. Volgens Samen voor Nederland is er geen betere locatie dan de Dam voor een ‘vredesdemonstratie’.

“We wachten de uitslag van het kort geding af, maar we gaan sowieso niet naar het Museumplein. Het is de Dam, mits daar toestemming voor is, of niet”, aldus Reijinga. Overigens verwacht de organisator dat de rechter de demonstratie op de Dam toe zal staan. “Overal wordt gecommuniceerd dat hij vanwege de veiligheid niet naar Nederland mag komen. Nu komt hij niet, dus de veiligheid is dan toch terug?”

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite. Inmiddels zijn er drie tegendemonstraties aangekondigd van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israƫl (CIDI) en een groep antifascisten die zondag een tegengeluid willen laten horen.