Derde verdachte klimaatactie Mauritshuis naar rechtbank

De derde verdachte van de klimaatactie bij het beroemde schilderij Meisje met de parel in het Mauritshuis staat vrijdagmiddag voor de politierechter in Den Haag. Twee medeverdachten werden woensdag al veroordeeld tot twee maanden cel, waarvan één voorwaardelijk.

Deze derde verdachte gooide vorige week donderdag een blik verdikte tomatensoep over activist Wouter M. heen. Ook voerde hij het woord en lijmde zich vast tegen het paneel waarop het meesterwerk is bevestigd, terwijl M. zijn hoofd vastplakte aan de glasplaat van het schilderij.

Op de dag na het vonnis werd bekend dat M. in hoger beroep gaat tegen de celstraf. De advocaat van Pieter G., die de actie gefilmd heeft, liet weten nog na te denken over een hoger beroep, maar vecht wel aan dat G. direct de cel in moet.

De drie mannen zijn allen afkomstig uit België. De klimaatactie was geïnspireerd op eerdere demonstraties van de Britse actiegroep Just Stop Oil. Het schilderij van de Hollandse meester Johannes Vermeer raakte niet beschadigd, maar de lijst en de achterplaat wel. De officier van justitie rekent het de mannen aan dat de actie erg verkeerd had kunnen aflopen: “We hebben het over eeuwenoude kunst.” De schade aan de lijst en achterplaat is uiteindelijk beperkt gebleven tot 2000 euro.

De advocaat van de derde verdachte is Willem Jebbink. Hij vindt dat de Hoge Raad zich eerst moet uitspreken “over de reikwijdte van de vrijheid van expressie en demonstratie in de zaak Meisje met de parel”. Volgens de raadsman is deze zaak “veel te complex” om vrijdag al te worden beoordeeld door een alleensprekende rechter. “Cliënt en zijn mededemonstranten hebben zich niet voor hun lol of uit baldadigheid vastgeplakt bij en op het glas van het schilderij”, zegt Jebbink.