Energieweerbericht met Helga van Leur groot succes

Sinds 31 oktober presenteert Helga van Leur wekelijks het energieweerbericht, een initiatief van NVDE, Gasunie en Tennet. Het eerste filmpje trok binnen één dag al 60.000 kijkers op YouTube, mede dankzij ruime media-aandacht bij NOS, RTL, AD, Margriet en Libelle. Het energieweerbericht geeft de weersvoorspelling van de komende week en de verwachte hoeveelheid zonne- en windenergie.

Slimme adviezen

Het energieweerbericht geeft ook algemene tips voor energiebesparing, zoals ‘doe je verwarming uit een uur voordat je gaat slapen’ en ‘doe alleen het licht aan in kamers die je gebruikt’. Ook bevat het tips op welke dagen het loont om extra te besparen op verwarming.

En stel dat het bijvoorbeeld dinsdag bewolkt is en weinig waait, dan kunnen mensen het advies krijgen die dag niet hun was te draaien of hun auto op te laden. Want als gevolg van het weer is er weinig duurzame energie beschikbaar. Als woensdag de zon wel schijnt en het waait, dan is er veel meer energie beschikbaar voor bijvoorbeeld de was en de auto opladen.

“Als je zo op een slim moment elektriciteit gebruikt, hoef je namelijk minder gascentrales in te zetten om voldoende elektriciteit te produceren. Dit kan heel erg schelen”, zegt Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

Wil je wekelijks een seintje krijgen als er een nieuw energieweerbericht is? Meld je hier aan.