Jetten: vertrouwen dat prijsplafond op 1 januari ingaat

Het kabinet zet “alles op alles” om het prijsplafond voor stroom en gas zoals beloofd op 1 januari in te laten gaan. “Ik heb er ook vertrouwen in dat het gaat lukken”, zegt energieminister Rob Jetten in reactie op berichtgeving dat tijdige invoering van de ingreep mogelijk op losse schroeven staat.

Nieuwsuur meldde dat het onzeker is of het plafond op tijd kan worden ingevoerd. Er zou gesteggel zijn tussen de energieleveranciers en het kabinet over de voorwaarden. Dat duurt langer dan gedacht, waardoor energiebedrijven mogelijk niet genoeg tijd hebben om de systemen aan te passen. “Het is complex in de uitvoering tussen overheid en energieleveranciers”, erkent Jetten. “Maar daar moeten we eigenlijk de mensen thuis niet te veel mee lastigvallen.”

Wat er nu precies aan de hand is, blijft onduidelijk. In november en december krijgen huishoudens 190 euro korting op hun energierekening, maar volgend jaar moet er een maximumtarief komen, zolang huishoudens binnen een bepaald verbruik van stroom en gas blijven. Het is een miljardenoperatie waarmee het kabinet de pijn van de hoge energieprijzen probeert te verzachten.

Er wordt nog gesproken met de energieleveranciers, ook over de prijsafspraken. Jetten benadrukt nog eens dat het “prijsplafond niet mag leiden tot overcompensatie van de energieleveranciers”. Ook de energiebedrijven zelf steunen dat, aldus de bewindsman. Naar verwachting krijgt de Tweede Kamer later op vrijdag meer informatie over het plan.