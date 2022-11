Leefstijl in de gezondheidszorg steeds belangrijker thema

Vorige maand kwam het Integraal Kankercentrum Nederland met een schokkende voorspelling: binnen nu en tien jaar groeit het aantal kankerpatiënten met 600.000. Het IKN benadrukt dat men er goed aan doet een gezonder leven te gaan leiden. Dat is gelukkig in lijn met wat het Zorginstituut Nederland in mei al melde. Zij stelden namelijk vast dat een meerderheid van de Nederlanders een focus wil op een gezonde leefstijl.

Een gezondere leefstijl kunnen we bereiken door onder andere veel te gaan bewegen (een trend die tijdens de coronapandemie aan een enorme opmars bezig was), maar ook door te letten op de stoffen die ons lichaam nodig heeft. Belangrijke stoffen die we soms snel over het hoofd zien, zijn mineralen en ijzers.

Mineralen: steeds minder in ons voedsel

Ons lichaam bestaat voor zo’n vier procent uit mineralen. Deze mineralen zijn nodig om alle processen in je lichaam gaande te houden. Er zou niets aan de hand moeten zijn als je gezond en gevarieerd eet. Door de bewerking van ons voedsel (zoals het bespuiten en bemesten van onze groente) zwakt het aanbod mineralen in ons eten echter sterk af. In de afgelopen honderd jaar is het mineraalniveau in de Europese grond met maar liefst 72 procent afgenomen. En dat terwijl wij ze broodnodig blijken te hebben

Je lichaam heeft fysiek mineralen nodig maar uit veel onderzoeken blijkt inmiddels ook dat voor de mentale gezondheid mineralen ook heel belangrijk zijn. Zo worden bijvoorbeeld ADHD, depressie en schizofrenie in verband gebracht met een tekort aan/een disbalans van mineralen. Verstandig is het dus om regelmatig extra mineralen binnen te krijgen.

Neem bijvoorbeeld nano mineralen. Deze mineralen hebben tal van voordelen. Zo zijn het de snelst werkenden mineralen die we kennen, zijn deze mineralen volledig zuiver (daardoor ook smaak-, geur- en kleurloos), trekken zij zieke, dode en aangetaste cellen aan om op te ruimen en bevorderen ze ook nog eens de communicatie tussen cellen in je lichaam.



Snelwerkende ijzers

Naast mineralen zijn ijzers ook enorm belangrijk. Zij dragen bijvoorbeeld bij aan de werking van ons afweersysteem en om onze cellen van energie te voorzien. Doordat ons voedsel de afgelopen jaren steeds meer bespoten en bevuild zijn met allerlei gif- en afvalstoffen, hebben we steeds meer ijzers in ons lichaam nodig. IJzers zorgen namelijk ook voor de afbreuk en afvoer van deze afvalstoffen in ons lichaam.

Ook voor ijzers geldt dat je heel goed nano ijzer kunt nemen. Nano ijzers bevatten enkel ongebonden ijzers en zijn daardoor bijvoorbeeld veel beter op te nemen door het lichaam. Dat staat haaks ten opzichte van de meer bekende middelen die de dokter vaak voorschrijft. De darmen kunnen die tabletten vaak niet goed opnemen, waardoor je last kan krijgen van misselijkheid, zwarte ontlasting en verstoppingen. Daarnaast vallen achtergebleven ijzerdeeltjes de goede darmbacteriën dan aan, wat ook tal van gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Nano ijzers zijn snel werkend en goed te gebruiken bij bijvoorbeeld bloedarmoede, vermoeidheid, duizeligheid en een tal van andere symptomen, veroorzaakt door ijzertekort.

Kortom stoffen als mineralen en ijzers zijn belangrijk om ons lichaam gezond en fit te houden of te laten worden. Voor een gezonde leefstijl is het dus belangrijk om niet alleen veel te sporten en te letten op gezonde voeding maar ook om de stoffen in je lichaam op peil te houden.