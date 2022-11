Meerdere aanhoudingen tijdens grenscontroles mensensmokkel

De Koninklijke Marechaussee en de politie hebben tijdens grenscontroles afgelopen week meerdere verdachten aangehouden. De controles werden uitgevoerd op verschillende plekken aan de grens met Duitsland en België om mensensmokkel en identiteitsfraude tegen te gaan. De acties vonden onder meer in Maastricht en Breda plaats.

Vorige week woensdag vonden agenten tijdens zo’n controle in Maastricht zwemvesten, een reddingsboot en ander nautisch materiaal in de auto van een Duitser. De man werd in de boeien geslagen op verdenking van betrokkenheid bij mensensmokkel. Ook bleken meerdere mensen valse of vervalste identiteitsdocumenten bij zich te hebben. “We hebben wat mensen aangetroffen die hier illegaal verbleven, of een vals rijbewijs of paspoort bij zich hadden”, zei een woordvoerder van de marechaussee vrijdag.

De actie in Nederland maakte deel uit van controles op mensensmokkel en identiteitsfraude in twaalf Europese landen. Europol coördineerde die actie en komt volgens de woordvoerder van de marechaussee vrijdagmiddag met de resultaten van de acties in Europa. De woordvoerder noemde acties “vruchtbaar”, mede omdat door de samenwerking ook informatie uitgewisseld kon worden.