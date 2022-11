Racismecoördinator: excuses alleen zinnig als koning die maakt

De excuses voor het Nederlandse slavernijverleden hebben alleen echt zin als koning Willem-Alexander ze maakt. Dat stelde Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme vrijdag op NPO Radio 1. “Het maakt een groot verschil of het kabinet of de regering excuses maakt”, waarschuwt hij.

Het kabinet gaat in december excuses maken voor het Nederlandse slavernijverleden, zo bevestigen ingewijden na een bericht van RTL Nieuws. De verwachting is dat de excuses in december worden aangeboden als het kabinet reageert op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Een van de aanbevelingen hieruit is om excuses aan te bieden.

Maar de waarde van dit signaal is relatief als alleen premier Mark Rutte sorry zegt, want “kabinetten komen en kabinetten gaan”, aldus Baldewsingh. “De koning vertegenwoordigt als staatshoofd iedereen in Nederland. Het is een belangrijk gebaar dat de excuses niet namens de regering komen, dus een paar ministers, maar namens iedereen in dit land. Alleen dan kunnen we als land tot heling komen.”