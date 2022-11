Rechtbank buigt zich over verplaatst protest op de Dam

De rechtbank in Amsterdam behandelt vrijdagmiddag een kort geding, aangespannen door Samen voor Nederland. De organisatie wil haar demonstratie aankomende zondag op de Dam laten plaatsvinden, de gemeente Amsterdam koos er deze week voor het protest te verplaatsen naar het Museumplein. Dit uit angst voor wanordelijkheden.

Over de demonstratie is onrust ontstaan omdat Britse complotdenker David Icke uitgenodigd is als spreker, maar het kabinet weigert hem toe te laten tot ons land. Volgens de gemeente is het mogelijk dat hij via een videoverbinding de demonstratie alsnog toespreekt. Meerdere tegendemonstraties, onder meer vanuit het Centrum Informatie en Documentatie Israƫl (CIDI), zijn aangekondigd. De gemeente zegt dat er op het Museumplein meer ruimte is en de politie meer overzicht heeft over de groepen demonstranten. Samen voor Nederland besloot hierop een kort geding aan te spannen.

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.