Rechter: Amsterdam mag demonstratie verplaatsen naar Museumplein

Het besluit van Amsterdam om de demonstratie van Samen voor Nederland aankomende zondag te verplaatsen van de Dam naar het Museumplein, is rechtmatig. Dat oordeelde de rechter vrijdagmiddag in een kort geding dat de organisatie had aangespannen.

De rechter is het ermee eens dat de Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politie) de demonstratie verplaatst, omdat er wordt gevreesd voor wanordelijkheden vanwege een spreker die er was uitgenodigd, de Britse complotdenker David Icke. Drie tegendemonstraties zijn aangekondigd van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en een groep antifascisten die een tegengeluid willen laten horen.

Op het Museumplein is volgens de gemeente meer ruimte, waardoor de politie meer overzicht heeft over de groepen demonstranten. Op de Dam zou een politieoptreden extra risico’s met zich meebrengen vanwege de vele drukke, nauwe winkelstraten in de buurt en de aanwezigheid van winkelend publiek en voorbijgangers op zondagmiddag.

Inmiddels heeft de IND Icke in een brief laten weten dat hem de toegang tot Nederland wordt geweigerd. Er zouden concrete aanwijzingen zijn dat zijn komst naar Nederland “een gevaar vormt voor de openbare orde en openbare rust”. Eerder deed de driehoek al een verzoek aan de organisatie van de demonstratie om af te zien van het laten spreken van Icke, wegens zijn “antisemitische en kwetsende uitspraken in het verleden”.

Ook nu Icke niet komt, wil de gemeente de demonstratie niet op de Dam, “omdat het mogelijk is dat hij via een videoverbinding de demonstratie alsnog toespreekt”. Ook dan zouden er wanordelijkheden te verwachten zijn.

Samen voor Nederland ziet het Museumplein niet zitten als locatie voor de betoging, omdat het de achterban herinnert aan geweld dat de politie daar eerder zou hebben gebruikt tegen de demonstranten, zo klonk het in de rechtbank. Ook vindt de organisatie het Nationaal Monument op de Dam bij uitstek het beste passen bij een demonstratie met als titel ‘No war, just peace’.

Icke is de verspreider van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.