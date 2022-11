Rutte wil nog niks zeggen over excuses voor slavernijverleden

Het kabinet heeft vrijdag een besluit genomen over het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden, maar premier Mark Rutte wilde er tijdens zijn wekelijkse persconferentie niets over kwijt. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) bevestigde voorafgaand aan de ministerraad echter dat hij het “een groots moment en een mooi moment” vindt dat het kabinet dit nu eindelijk gaat doen.

De minister zei daarmee als eerste kabinetslid dat er inderdaad excuses komen. Donderdag hadden ingewijden het plan van het kabinet al bevestigd na berichtgeving van RTL Nieuws hierover. Volgens Rutte heeft Weerwind niet voor zijn beurt gesproken en is hij niet op zijn vingers getikt, maar wil het kabinet “een gepast moment” kiezen om het besluit naar buiten te brengen. Rutte zei dat er medio december een nadere mededeling van het kabinet hierover komt.

Weerwind liet vrijdagochtend in het midden wie excuses zou aanbieden en waar, bijvoorbeeld de koning of in Suriname. “We gaan nu de ministerraad in. Ik weet zeker dat de ministerraad daar een wijs besluit over gaat nemen.” De minister benadrukte dat het een belangrijk besluit is. “Wanneer je uitspreekt dat je een gedeeld verleden hebt, kun je ook de pagina openen naar een gedeelde toekomst. Dat doe je samen en dat doe je door deze uitspraak te doen.”

Eerder hebben onder meer de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, De Nederlandsche Bank en de provincie Noord-Holland excuses aangeboden voor hun rol in het slavernijverleden. De gemeente Middelburg wil dat op een later moment doen.

Donderdag bevestigden ingewijden al dat het kabinet in december excuses gaat maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Dit zou samenvallen met de kabinetsreactie op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Een van de aanbevelingen van het college is om excuses aan te bieden.