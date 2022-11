Weerwind bevestigt excuses kabinet voor slavernijverleden

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) bevestigt dat het kabinet excuses gaat maken voor het slavernijverleden. De minister vindt het “een groots moment en een mooi moment” dat het kabinet dit nu eindelijk gaat doen. Of dat in Suriname moet gebeuren of door de koning, laat hij in het midden.

Het is de eerste officiƫle bevestiging vanuit het kabinet dat het excuses gaat maken. Eerder hebben onder meer de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, De Nederlandsche Bank en de provincie Noord-Holland excuses aangeboden voor hun rol in het slavernijverleden. De gemeente Middelburg wil dat op een later moment doen.

Waar het kabinet excuses gaat aanbieden en wie dat gaat doen wordt vrijdag in de ministerraad besproken, blijkt uit de woorden van Weerwind. “We gaan nu de ministerraad in. Ik weet zeker dat de ministerraad daar een wijs besluit over gaat nemen.” De minister benadrukt dat het een belangrijk besluit is. “Wanneer je uitspreekt dat je een gedeeld verleden hebt, kun je ook de pagina openen naar een gedeelde toekomst. Dat doe je samen en dat doe je door deze uitspraak te doen.”

Donderdag bevestigden ingewijden aan het ANP het nieuws van RTL dat het kabinet in december excuses gaat maken voor het Nederlandse slavernijverleden. Dit zou samenvallen met de kabinetsreactie op het rapport van het adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Een van de aanbevelingen van het college is om excuses aan te bieden.