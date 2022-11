Yeşilgöz steunt op voorhand weren van complotdenker Icke

Justitieminiser Dilan Yeşilgöz vindt het een goede zaak dat complotdenker David Icke niet wordt toegelaten in Nederland. Als vooraf al bekend is waar iemand voor staat en wat die persoon hier komt doen en uitdragen, dan is het volgens haar beter dat diegene niet wordt toegelaten, zoals eerder is gebeurd met haatimams. De komst van omstreden personen wordt altijd per geval bekeken, zei ze voorafgaand aan de ministerraad.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst IND heeft donderdag besloten dat Icke niet welkom is, voor twee jaar. De gemeente Amsterdam had de dienst gevraagd om te kijken of het mogelijk was hem de toegang tot Nederland te ontzeggen. Icke wilde bij een protest spreken op uitnodiging van de organisatie Samen voor Nederland. Yeşilgöz noemde het opnieuw “een gotspe” dat Icke was uitgenodigd.

“De vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht is een groot goed, maar is niet onbegrensd.” De minister beaamt dat de grens soms niet helemaal duidelijk is. “Er bestaat geen checklist, maar het kader is de grondwet.” Ze verwees naar de onrust die er ontstond door zijn aangekondigde komst en dan “is het gezond je daartoe te verhouden”. Het gaat volgens haar ook om de rechten en vrijheden van anderen die beschermd moeten worden.

Het komt volgens haar ook voor dat mensen wel in Nederland worden toegelaten, met omstreden standpunten. Dan is het volgens de minister zaak dat de politie en justitie deze persoon en de gedane uitlatingen goed in de gaten houden en daarna toetsen of er bijvoorbeeld sprake is van haatzaaien. Maar als dat “aan de voorkant al erg duidelijk is” dan is het volgens haar beter om deze persoon niet toe te laten.

Yeşilgöz is het er niet mee eens dat er sprake is van een glijdende schaal, door mensen te weigeren die onwelgevallige boodschappen verkondigen. “Het normaliseren van iets als antisemitisme of complottheorieën of allerlei zaken zoals mensen reptielen noemen, dat is wat mij betreft een glijdende schaal.”

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), die het advies van de IND heeft overgenomen, is ook niet bang voor een glijdende schaal. Hij benadrukt dat er in Nederland al veel meer mag worden gezegd dan in veel andere landen. “Dat is ook heel goed, je moet kunnen zeggen wat je vindt. En mensen mogen ook complottheorieën uiten. Daar kan ik van alles van vinden, maar dat mag. Er is alleen een verschil tussen bijzondere, rare of ongewenste ideeën hebben en strafbare feiten.”

Volgens de bewindsman gaat het hier om antisemitisme. “En antisemitisme is gewoon strafbaar. Dat is iets anders dan de vrijheid van meningsuiting. Antisemitisme hoort niet in Nederland thuis. Als er sprake is van openbare ordeverstoring of de dreiging daarvan, moet je ook maatregelen nemen.”