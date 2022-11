Actie honderden demonstranten op Schiphol voor krimp luchtvaart

Enkele honderden demonstranten zijn zaterdagochtend aanwezig bij een manifestatie op Schiphol Plaza. Ze demonstreren voor een krimp van de luchtvaart.

Er wordt gezongen en er zijn spandoeken en protestborden te zien met teksten als ‘Hey Schiphol Group, hoe geef jij onze aarde door?’ en ‘Verander het politieke klimaat’. Ook houden ze kartonnen blauwe vliegtuigjes en kartonnen treinen in de lucht met daarop de teksten ‘Betaalbaar ov’ en ‘Stop vervuilen’.

Er zijn sprekers van GroenLinks, Milieudefensie, FossielvrijNL en Partij voor de Dieren. “Jarenlang heeft de luchtvaart ons beloftes voorgehouden. Beloftes over minder uitstoot, minder herrie, minder vervuiling. Maar ondertussen groeide Schiphol”, zei een van de sprekers van de Partij voor de Dieren.

Andere sprekers stelden de misleidende reclames van luchtvaartmaatschappijen en touroperators over duurzaam vliegen aan de kaak. In elektrisch vliegen in de toekomst geloven ze niet.

“Be a hero en vlieg helemaal niet”, aldus een spreekster. Ze zei dat wereldwijd jaarlijks 13 miljoen mensen sterven als gevolg van de fossiele industrie. “Het gevaar ligt hier letterlijk om de hoek met kinderen die astma hebben door vervuilde lucht.”

Om 12.00 uur begint een protestmars naar een bouwplaats van een nieuwe terminal. Op Twitter waarschuwt Schiphol reizigers voor de aanwezigheid van de demonstranten.

Greenpeace en Extinction Rebellion houden zaterdag hun eigen acties op de luchthaven. Klimaatactivisten zijn zaterdag welkom op Schiphol, “maar hou het netjes”, aldus Ruud Sondag, de nieuwe baas van de luchthaven. Er is veel politie en marechaussee op de been.