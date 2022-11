Amsterdam boos over ‘PSV-spandoek’ bij huis burgemeester

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam zijn boos over een spandoek dat “vermeende PSV-supporters” hebben opgehangen tegenover de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema. Zij hebben de beelden ervan met “afschuw en verontwaardiging” bekeken.

Het Brabants Dagblad maakte melding van het spandoek, dat in de nacht van vrijdag op zaterdag bij de woning van Halsema was opgehangen. Volgens de krant gaat het om geïrriteerde PSV-supporters die boos zijn omdat er zondag geen PSV-aanhang bij het uitduel met Ajax mag zijn.

Op het spandoek staat een verwijzing naar de zoon van de burgemeester, die in 2019 werd betrapt met een wapen op zak. De gemeenteraad en het college van Amsterdam vinden dit “een ongekend dieptepunt” dat ver over de grenzen gaat “van wat wij acceptabel vinden”. “Onze burgemeester is een publiek figuur met een publieke taak. Kritiek en discussie horen bij haar werk. Dat is iets anders dan op laffe en intimiderende wijze haar gezin erbij te slepen. Wij staan voor onze burgemeester en roepen iedereen op haar privéleven te respecteren en met rust te laten.”

Eveneens in het Brabants Dagblad keurt burgemeester Jeroen Dijsselbloem van Eindhoven de actie af: “Je mag je ongenoegen uiten over een besluit, maar familieleden van bestuurders laat je met rust.”