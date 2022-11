Burgemeester Haarlemmermeer veroordeelt acties op Schiphol

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, heeft geen goed woord over voor de actievoerders die zich zaterdag hebben vastgeketend aan vliegtuigen. “Dit heeft niets te maken met de demonstratie zoals afgesproken. Deze actie is verboden, gevaarlijk en strafbaar.”

Activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion hadden zaterdag het hek opengemaakt bij de landingsbaan waar privĂ©jets staan. Zo’n vijfhonderd demonstranten gingen onder vliegtuigen en de vleugels zitten om de toestellen te blokkeren voor gebruik. Volgens Schuurmans hebben ongeveer veertig mensen zich vastgeketend aan vliegtuigen. Er is volgens haar sprake van “verstoring van de luchthavenprocessen en schending van de noodverordening”.

In een naar buiten gebrachte verklaring wijst de burgemeester erop dat actievoerders die zijn gebleven, ondanks een oproep van de marechaussee om te vertrekken, worden aangehouden. Inmiddels is de marechaussee begonnen met het arresteren van mensen. Schuurmans zegt dat “alle directe en indirecte schade op de actievoerders en de organisatoren verhaald worden. Het blokkeren van de werkprocessen, het zich onbevoegd op beveiligd gebied begeven en het zichzelf en anderen in gevaar brengen zijn niet acceptabel en zeker niet in een veiligheidsrisico-gebied als Schiphol.”