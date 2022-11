Patiënt tbs-kliniek Balkbrug doodt medewerker en dan zichzelf

In de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug (Overijssel) heeft een patiënt een medewerker doodgestoken. Daarna pleegde de patiënt zelfmoord, aldus de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Bij de aanval zijn ook twee medewerkers gewond geraakt. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een woordvoerder van de DJI viel de dader de drie medewerkers aan met een mes, sloot zich vervolgens in een aparte ruimte op en probeerde daar brand te stichten. Het vuur werd door de sprinklers snel gedoofd. De dader heeft zich daarna in diezelfde ruimte van het leven beroofd met het mes waarmee hij de medewerkers had aangevallen.

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Over de identiteit van de patiënt wil de DJI geen uitspraken doen.

“Wij zijn geschokt en verslagen door deze trieste gebeurtenis, zegt directeur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen van de DJI, Wouter Boogaard. “Onze gedachten zijn bij de nabestaanden en familie van de betrokken collega’s en de patiënt, en bij het personeel en de patiënten van het CTP Veldzicht.” In de kliniek, officieel Centrum voor Transculturele Psychiatrie genaamd, verblijven onder meer gedetineerden met een psychiatrische aandoening. Veel van hen hebben een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

Ook minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) is geschokt door het incident in de kliniek. “Daden met onuitwisbare gevolgen. Mijn medeleven gaat uit naar hun nabestaanden en alle collega’s van DJI”, aldus de bewindsman op Twitter.