Geen hinder medische vluchten en ander vliegverkeer door acties

Medische vluchten en ander vliegverkeer hebben geen hinder ondervonden van de acties die Greenpeace en Extinction Rebellion zaterdag hebben gehouden bij privéjets op Schiphol. Volgens een woordvoerster van de luchthaven hebben alleen de privévluchten die wilden vertrekken er last van gehad.

De EBAA, de Europese branchevereniging van de zakelijke vluchtsector, bracht eerder zaterdag naar buiten dat een medische vlucht moest uitwijken vanwege de demonstratie. Greenpeace liet echter weten dat activisten die startbanen op Schiphol waren opgegaan en privéjets de weg versperden geen medische vluchten hebben geblokkeerd. Schiphol bevestigt dat desgevraagd aan het ANP.

“Wij blokkeerden alleen de stilstaande privéjets op het platform, aankomende vluchten worden door deze actie niet gehinderd. Volgens de autoriteiten is de Oostbaan de hele dag bereikbaar geweest”, aldus Greenpeace. De milieuorganisatie zegt de hele dag in nauw contact te hebben gestaan met de autoriteiten, zodat ruimte gemaakt kon worden voor noodzakelijke vertrekkende vluchten. “Wij betreuren het dat deze vlucht zou zijn omgeleid. Dat was omwille van onze actie niet nodig.”

De EBAA laat weten verbolgen te zijn over de actie. Een woordvoerder zegt dat de operator die verantwoordelijk was voor de desbetreffende medische vlucht de situatie te gevaarlijk vond en daarom besloot uit te wijken. “Deze actie van de activisten vinden wij daarom onacceptabel”, aldus een woordvoerder van de EBAA. Hij benadrukt dat veiligheid “prio 1” is en daar geen concessies aan worden gedaan, ook al vond Schiphol de situatie veilig genoeg om te landen.