De Koninklijke Marechaussee houdt klimaatactivisten op Schiphol aan omdat zij privéjets blokkeren. Volgens een woordvoerder van de marechaussee gaat het tot dusver om zes aanhoudingen. “We zijn mensen aan het weghalen. We hebben er nog wel een aantal te gaan”, zegt de woordvoerder.

Een groep van minstens honderd klimaatactivisten betrad zaterdagmiddag het vliegveld op Schiphol waar de privévliegtuigen staan. De activisten hebben plaatsgenomen onder meerdere jets, zodat die niet op kunnen stijgen. Ze zijn van plan het vliegverkeer zo lang mogelijk te blokkeren. Ook fietsen tientallen activisten rondjes om de vliegtuigen.

De zegsman van de marechaussee meldt dat er geen gewelddadige sfeer hangt. “De demonstratie is tot dusver rustig verlopen. Maar nu moeten we ingrijpen.” Schiphol zelf wilde niet reageren op de blokkade en verwees naar de Koninklijke Marechaussee voor commentaar.

Privévliegtuigen vliegen van en naar Schiphol vanaf een eigen landingsbaan en speciale General Aviation Terminal op Schiphol Oost. De actievoerders van Extinction Rebellion en Greenpeace verzamelden zaterdagmorgen in het aangrenzende Amsterdamse Bos met spandoeken en vlaggen met teksten als ‘SOS voor het klimaat’ en ‘Vluchten kan niet meer’. Een andere groep kwam tegelijkertijd vanaf de andere kant met fietsen bij het vliegveld aan. In de ochtend was er ook een demonstratie op Schiphol Plaza, waarin eveneens werd opgeroepen tot krimp van de luchtvaart.