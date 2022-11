Onno Hoes waarnemend burgemeester van Roermond

Onno Hoes wordt met ingang van 15 november waarnemend burgemeester van Roermond. Hij heeft zaterdagochtend kennis gemaakt met de fractievoorzitters van de gemeenteraad in de Limburgse bisschopsstad, en is vervolgens door gouverneur Emile Roemer beëdigd.

Hoes volgt Rianne Donders op, die per 1 november als eerste burger opstapte na een conflict met een meerderheid van de gemeenteraad in Roermond. Hoes blijft waarnemer tot er een nieuwe burgemeester is benoemd. De benoemingsprocedure wordt begin volgend jaar opgestart. De provincie verwacht dat de nieuwe burgemeester in het derde kwartaal van 2023 aan de slag kan.

Hoes kreeg de functie omdat hij volgens Roemer veel bestuurlijke ervaring heeft en in staat is om partijen bij elkaar te brengen. Hoes was van 2010 tot 2015 burgemeester van Maastricht, maar moest daar onder druk van de gemeenteraad vertrekken na gedoe rond een affaire in de privésfeer. Later, van 2017 tot 2019, was hij waarnemend burgemeester van Haarlemmermeer. Eerder, van 2002 tot 2010, was hij gedeputeerde in Noord-Brabant.

Hoes, vicevoorzitter van het hoofdbestuur van de VVD, is 61 jaar en woont in Maastricht.