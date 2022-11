Ruim 60 locaties openen deuren tijdens Amsterdamse Museumnacht

Meer dan zestig culturele instellingen openen zaterdagavond de deuren voor de Amsterdamse Museumnacht. Tijdens deze 22e editie van het evenement, dat is uitverkocht, kan het publiek terecht bij zo’n 250 activiteiten.

Zo leent het Amsterdam Museum De Anatomische les van Dr. Deijman van Rembrandt uit aan OSCAM in de Bijlmer, is in het Van Gogh Museum een lezing over de verborgen maatschappelijke waarde van memes, houdt het Tropenmuseum een workshop Ongemakkelijke Gesprekken en kunnen bezoekers keramiek glazuren in de Fatih Moskee. In NEMO Science Museum is Apenkooi-gym, het Joods Museum houdt flitsrondleidingen en in de tuin van de Hermitage is een stille disco. Verder hangt bij de entree van De Nieuwe Kerk speciaal voor de tentoonstelling over Juliana eenmalig een geveldoek met de oud-koningin. Deze is gemaakt door het Amsterdamse café De Blaffende Vis, dat sinds jaar en dag aan de vooravond van Koningsdag een humoristische geveldecoratie onthult van de Oranjes.

Doel van de Museumnacht, die van 19.00 tot 02.00 uur duurt, is jongeren enthousiast maken voor musea. Dit jaar ligt de focus van het evenement meer dan voorgaande jaren op de kennismaking met kunst en cultuur, aldus de organisatie. Pas later op de avond klinkt er muziek in de musea, om de doorstroming op de locaties te bevorderen.