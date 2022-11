Ruim honderd demonstranten houden ‘zitactie’ in Schiphol Plaza

Ruim honderd demonstranten houden een ‘zitactie’ en lawaaiprotest in Schiphol Plaza. De spontane demonstratie volgt op een protestmars voor krimp van de luchtvaart, die om 12.45 uur werd beëindigd.

De veelal jonge demonstranten zitten in een grote groep op de vloer van het winkelgebied en worden omringd door vele meezingende en meeklappende sympathisanten. Begeleid door trommels en triangels zingen de deelnemers van de sit-in over meer treinen, de groei van bomen en minder vliegtuigen: “We are unstoppable, another world is possible”. Ook eisen ze ‘climate justice’.

Aan de zit-actie doen ook omwonenden van Rotterdam The Hague Aiport mee. Zij houden een handtekeningenactie tegen de groeiplannen van de luchthaven bij Rotterdam. Zij vrezen een slechter leefklimaat door meer geluidsoverlast, meer uitstoot van ongezonde stoffen en minder nachtrust.

De beveiliging van Schiphol laat de actievoerders in Schiphol Plaza met rust, beveiligers houden op afstand een oogje in het zeil.