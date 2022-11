Dode bij Groene Strand Terschelling, mogelijk vermiste aanvaring

Nabij het Groene Strand op Terschelling is zondagochtend het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.

Daarbij kijkt de politie ook of het gaat om een van de nog twee vermiste personen van de botsing tussen een snelboot en een watertaxi nabij het Waddeneiland op 21 oktober.

De politie werd zondag rond 07.00 uur gewaarschuwd over de vondst van het lichaam. Een politiewoordvoerder kon zondagochtend niet direct vertellen waar het lichaam precies is gevonden. “Er wordt nu onderzoek gedaan naar hoe dat lichaam daar kwam en wie die persoon is.”

Het lichaam is inmiddels weggehaald en wordt overgebracht naar het vasteland voor onderzoek. Wanneer meer duidelijkheid komt over wie het slachtoffer is, is nog niet aan te geven, zegt de woordvoerder. De identificatie kan volgens de zegsman binnen een dag zijn gebeurd, maar kan ook langer duren.

Sinds de aanvaring zijn nog een 12-jarige jongen en een volwassen man vermist. Eerder gaf de politie al aan te verwachten dat zij niet meer in leven zijn. Door het ongeval overleden ook een 46-jarige man uit Sexbierum en een 57-jarige man uit Leeuwarden.