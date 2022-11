Meerdere woningen appartementencomplex Leiden ontruimd om brand

Vanwege een grote brand aan de Antoon Coolenkade in Leiden zijn in de nacht van zaterdag op zondag meerdere woningen van een appartementencomplex ontruimd. Om hoeveel woningen het precies gaat is niet duidelijk.

Volgens de veiligheidsregio Hollands Midden stond een auto in brand. De brand sloeg vervolgens over naar een woning. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt.

Even voor 01.30 uur liet de veiligheidsregio weten het vuur bijna onder controle te hebben. Wel duurt het nog even voordat de bewoners van de ontruimde woningen terug naar huis kunnen.