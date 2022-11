Petitie Wakker Dier tegen hitteleed in veehouderij naar minister

Een petitie met bijna 57.500 handtekeningen over het voorkomen van hitteleed in de veehouderij wordt maandag naar landbouwminister Piet Adema gestuurd. Initiatiefnemer Wakker Dier eist een hitteplan voor dieren, omdat “miljoenen dieren lijden en al veel te lang wachten”.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kwam dit voorjaar met een concept-hitteplan, maar dat plan werkt niet goed, zo bleek ook deze zomer, zegt Wakker Dier. Donderdag is er een commissiedebat over hitteleed.

Op warme dagen hebben dieren in de wei recht op schaduw, maar veel boeren zouden die regel overtreden en de handhaving stelt ook al niet veel voor, zegt de dierenorganisatie. In Friesland zag zij deze zomer dat 71 procent van de koeien in de wei geen toegang had tot een schaduwplek. Zoals aangekondigd in het concept-hitteplan, maakte handhaver NVWA nieuwe richtlijnen voor het ingrijpen bij hittestress in de wei. Toch deelde die deze zomer nul boetes uit en gaf zij slechts twaalf waarschuwingen, meldt Wakker Dier.

Ook in de stallen liep de temperatuur hoog op, maar het concept-hitteplan verbindt daar volgens de dierenorganisatie geen eisen aan. Een woordvoerster van Wakker Dier: “De overheid richt zich op dierenleed in de wei en bij veetransport, omdat dit zichtbaar is voor burgers. Over hitteleed in stallen maakt zij liever geen slapende honden wakker.”