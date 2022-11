Politie grijpt in bij demonstratie op de Dam

De politie heeft zondagmiddag ingegrepen bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam. Daar staan nog zo’n tweehonderd deelnemers aan een protest tegen het kabinet-Rutte, waar eerder op de dag ruim duizend mensen op af kwamen. Onder meer een geluidsinstallatie is in beslag genomen.

Agenten kwamen de Dam op, namen de geluidsinstallatie in beslag en spraken mensen aan. De menigte lijkt zich nu inderdaad te verspreiden en de demonstratie lijkt daarmee nu echt helemaal te zijn afgelopen. De politie heeft geen geweld gebruikt om de demonstratie te beëindigen. Ook de politie lijkt zich inmiddels terug te trekken.