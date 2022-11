Schade klimaatactie Schiphol bestaat uit kapot hekwerk en rommel

De schade als gevolg van de protestactie van klimaatactivisten op Schiphol bestaat uit een kapot hekwerk dat hersteld moest worden en opruimwerkzaamheden. Over het geldbedrag dat daarmee gemoeid is, doet de luchthaven geen uitspraken.

Activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion bezetten zaterdag het gedeelte waar privĂ©jets staan op Schiphol-Oost. Zo’n vijfhonderd demonstranten gingen onder vliegtuigen en de vleugels zitten om de toestellen te blokkeren voor gebruik. Een deel van hen had zich vastgeketend aan de toestellen.

“De schade bestond uit het herstellen van het hekwerk, wat direct is gebeurd, en het opruimen van rommel”, laat een woordvoerster van Schiphol weten. Door de acties kon zaterdag ook een tiental vluchten met privĂ©vliegtuigen niet doorgaan, maar dit heeft geen gevolgen meer op zondag.

Burgemeester Marianne Schuurmans van Haarlemmermeer, waaronder Schiphol valt, zei eerder dat alle directe en indirecte schade op de actievoerders en de organisatoren wordt verhaald. De gemeente onderzoekt volgende week hoe groot de schade precies is en hoe die verhaald kan worden op de actievoerders, meldt een woordvoerder van de gemeente zondag.

Schiphol ziet in de acties, waarbij activisten een hek doorzaagden met een slijptol, niet direct aanleiding om iets te veranderen aan de beveiliging van het terrein. “Het terrein is goed beveiligd en het hekwerk voldoet aan nationale en internationale regelgeving. De situatie wordt constant gemonitord en het bevoegd gezag komt direct in actie als dat nodig is. De marechaussee heeft dat ook gedaan.”

KLM zegt dat het nog te vroeg is om in te gaan op gebeurtenissen van zaterdag. “We verwachten een goede evaluatie”, meldt de grootste luchtvaartmaatschappij op Schiphol.