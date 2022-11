Timmermans: heel goed dat klimaatschade nu bespreekpunt is

Eurocommissaris Frans Timmermans noemt het “heel goed” dat klimaatgerelateerde schade een officieel bespreekpunt is geworden op de klimaattop in Egypte. “De klimaatcrisis heeft een impact die verder gaat dan wat kwetsbare landen alleen aankunnen”, reageert Timmermans op het besluit dat hierover aan het begin van de top werd genomen.

Welke resultaten het gaat opleveren dat “verlies en schade” (loss and damage) nu officieel op de agenda staan, valt nog niet te zeggen. Dat er formeel over wordt gesproken, komt doordat de Europese Unie en de Verenigde Staten hun verzet daartegen hebben gestaakt. Dat betekent echter niet dat ze direct een fonds zullen optuigen om arme landen te helpen met schadeherstel na overstromingen, orkanen of ander natuurgeweld dat mogelijk samenhangt met de opwarming van de aarde.

Het bespreekbaar maken van vergoedingen voor landen die de gevolgen van de opwarming het hardst voelen, is een steeds hardere eis van ontwikkelingslanden geworden. Ze wijzen er vaak op dat ze zelf amper hebben bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen die de problemen veroorzaakt. Als er helemaal niet over wordt gesproken, wordt het moeilijker om deze landen zover te krijgen om ook hun uitstoot fors terug te schroeven.

“We hebben oplossingen nodig die tegemoetkomen aan de diverse behoeften en een snelle opschaling van de steun mogelijk maken aan hen die dit het hardst nodig hebben”, aldus Timmermans in een reactie.